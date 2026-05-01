Más Información

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios

Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios

Trump anuncia nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba; señala vínculos del régimen cubano con Irán y Hezbolá

Trump anuncia nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba; señala vínculos del régimen cubano con Irán y Hezbolá

CNTE marcha rumbo al Zócalo de la CDMX y amaga con huelga nacional; piden diálogo con Sheinbaum

CNTE marcha rumbo al Zócalo de la CDMX y amaga con huelga nacional; piden diálogo con Sheinbaum

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Senado reconoce aprobación de reformas laborales; destaca Ley de 40 horas y protección de jornaleros

Senado reconoce aprobación de reformas laborales; destaca Ley de 40 horas y protección de jornaleros

Disminuyen homicidios dolosos en primer trimestre del 2026; suman cuatro mil 574 víctimas: SESNSP

Disminuyen homicidios dolosos en primer trimestre del 2026; suman cuatro mil 574 víctimas: SESNSP

Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI; realiza nuevos nombramientos en su estructura

Economía anuncia salida de Santiago Nieto del IMPI; realiza nuevos nombramientos en su estructura

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones al régimen cubano, "protegiendo así la seguridad nacional de Estados Unidos", indicó la Casa Blanca.

En una hoja informativa se menciona que "amplía las sanciones existentes contra Cuba para incluir nuevas restricciones en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional".

Además, "impone nuevas sanciones a las entidades, personas o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, sean cómplices de corrupción gubernamental o violaciones graves de los derechos humanos, o sean agentes, funcionarios o colaboradores materiales del gobierno cubano".

Lee también

De acuerdo con la orden, también "autoriza nuevas sanciones contra las personas, entidades o instituciones financieras cubiertas que hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades sancionadas en virtud de la Orden".

Añadió que de esta manera el presidente aborda las "amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano mediante la adopción de medidas decisivas para exigir responsabilidades al régimen cubano, y a quienes lo perpetúan, por su apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses".

Lee también

El expresidente de Cuba Raúl Castro (c), junto al presidente Miguel Diaz-Canel (2-i), asisten a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en La Habana. Foto: EFE
El expresidente de Cuba Raúl Castro (c), junto al presidente Miguel Diaz-Canel (2-i), asisten a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este viernes, en La Habana. Foto: EFE

EU señala vínculos del régimen cubano con Irán y Hezbolá

Acusa que el gobierno cubano "mantiene estrechos vínculos con otros importantes estados patrocinadores del terrorismo, incluido el gobierno de Irán, y proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, entre ellos Hezbolá".

Denuncia que el gobierno de Miguel Díaz-Canel "persigue y tortura a los opositores políticos, niega a sus ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y difunde activamente la ideología comunista por toda la región, al tiempo que reprime a su población".

Añade que el régimen cubano "sigue impulsando la migración hacia Estados Unidos, con más de 850 mil migrantes que llegaron a América entre 2022 y el otoño de 2024. Cuba proporciona un entorno permisivo para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense.

"Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y requieren una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¡Confirmado! Pensión Hombres Bienestar deposita 3,000 pesos del 30 de abril al 4 de mayo: revisa si te toca

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano paso a paso en 2026? Así puedes hacerlo por internet, WhatsApp o teléfono

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones. Foto: IA / NASA

CDMX se hunde más rápido de lo previsto: NASA lanza alerta por nuevas mediciones

EFE

Alerta en EU: se desploman las green cards y se disparan arrestos masivos de inmigrantes

Trabajo en Canadá. Foto: iStock

Buscan mexicanos para trabajar en Canadá: Pagan $36,000, piden primaria y no es necesario hablar inglés