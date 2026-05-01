Esthela Damián Peralta, quien a finales de abril renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia para competir por la gubernatura de Guerrero, informó que habló por llamada telefónica con el senador Félix Salgado Macedonio, quien ha sostenido que no descarta buscar un lugar como candidato de Morena en las elecciones de la entidad en 2027.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva de Radio Fórmula en el programa "Por la mañana", la ahora exconsejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que "se puso a la órdenes" del padre de la actual gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda. Sobre el reto de ser candidata de Morena, aseguró que lo enfrenta con "ánimo y corazón".

"Me dio la bienvenida, charlamos en una llamada muy sencilla pero fue una llamada en donde me puse a sus ordenes (...) tengo una relación cordial, una relación de respeto y para mi eso es muy importante: ratificarles y decirles que Esthela Damián va por la unidad en Guerrero, vamos por el camino del Sur y vamos juntos", expresó.

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Esthela Damián Peralta. Foto: Tomada de la cuenta de FB de Esthela Damián

Cuestionada sobre la dificultad de ganar en las encuestas para ser la candidata de Morena, la exdiputada local sostuvo que pese a que Félix Salgado es más conocido por su trayectoria, ella va con miras a buscar la unidad en Guerrero, por lo que mantiene sus principios de trabajar en beneficio de las y los guerrerenses.

"Es muy poco el margen de acción, pero yo te diría que es suficiente, no te preocupes (...). Los retos siempre existen, lo importante es el ánimo, lo importante es el corazón y lo importante es saber cuál es tu margen de acción y sobre ese trabajar", añadió.

La también excoordinadora de campaña para la Jefatura de Gobierno de la ahora presidenta Sheinbaum, puntualizó que su consigna es la unidad, el trabajo y mantener el segundo piso de la 4T.

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"Mi consigna es la unidad, mi consigna es trabajar, mi consigna es que Morena y (que) este segundo tramo de la transformación, del segundo piso, continúe en un estado donde tengo mi raíz. Ahí nací, ahí crecí, ahí estudié", dijo.

En cuanto al senador Félix Salgado, apenas a principios de abril expresó: “Calladito me veo más bonito”, al referirse a sus aspiraciones sobre competir a la gubernatura de Guerrero, esto, debido a las críticas sobre nepotismo debido a que la actual Gobernadora es su hija. También aseguró que pase lo que pase seguirá siendo militante de Morena y no se irá a otro partido en busca de la candidatura.

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