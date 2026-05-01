Culiacán. - El presidente del comité estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Raúl Esquer Peiró, dio a conocer que se presentó en el Congreso del Estado la solicitud formal de desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por las acusaciones que pesan contra los dos.

A través de un video divulgado en las redes sociales dijo que a nadie sorprende las acusaciones que se han formulado en contra de estos dos políticos y ocho personas más en los Estados Unidos, por lo que se debe dejar claro que no todas las autoridades en Sinaloa son parte de la criminalidad.

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Esquer Peiró criticó la postura asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a las solicitudes de detención y extradición de Rocha Moya, Gámez Mendívil y ocho personas más, entre funcionarios, exfuncionarios y un legislador federal.

Rechazó que este asunto sea un tema electoral, cuando en Sinaloa a nadie sorprende el contenido de las acusaciones que se han fincado en una instancia judicial en los Estados Unidos, cuyo gobierno ya solicitó las detenciones y extradiciones de los que se ven involucrados.

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