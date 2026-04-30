Irapuato, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo evitó polemizar sobre la acusación que pesa en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La panista se inclinó por aguardar a que se concluyan las indagatorias en la fiscalía mexicana.

"Habrá que esperar a que se deslinde lo que arrojen las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República y a partir de ello se tendrá que resolver en el marco de la ley", dijo este jueves.

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, está acusado por el gobierno de EU de diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Foto: Especial

La guanajuatense aseveró que la premisa es que quienes están al frente de una responsabilidad pública o representación popular tienen que estar siempre del lado de la gente, trabajando por la gente, y que cualquier situación ilegal e irregular debe ser sancionada por las leyes.

Ante los señalamientos públicos que se han hecho al mandatario sinaloense y a su partido Morena, la gobernadora aclaró que no le gustaría entrar en ese tema.

Empero, aseveró que todos los funcionarios públicos, emanados de cualquier partido político, están sujetos a escrutinio y a la legalidad, y si alguien se aleja con sus acciones o comete un delito, tiene que responder ante las autoridades.

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