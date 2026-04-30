Más Información

Rubén Rocha Moya rechaza pedir licencia para separarse de su cargo; enfrentará acusaciones sin temor, asegura

Rubén Rocha Moya rechaza pedir licencia para separarse de su cargo; enfrentará acusaciones sin temor, asegura

Jueza frena proceso de extradición de "El Jardinero" a EU; afectaría sus derechos humanos, afirma

Jueza frena proceso de extradición de "El Jardinero" a EU; afectaría sus derechos humanos, afirma

Asesinan a Homar Salas Gastélum, líder sindical electo en Culiacán; Fiscalía ya investiga el atentado

Asesinan a Homar Salas Gastélum, líder sindical electo en Culiacán; Fiscalía ya investiga el atentado

Caso Rocha "es sólo el principio", dice Comité de Cámara de Representantes de EU; "impunidad para narcoterroristas ha terminado"

Caso Rocha "es sólo el principio", dice Comité de Cámara de Representantes de EU; "impunidad para narcoterroristas ha terminado"

Maru Campos cuestiona a senador Enrique Inzunza luego de aparecer en lista roja de EU; “vámonos dando cuenta quién es quién”, dice

Maru Campos cuestiona a senador Enrique Inzunza luego de aparecer en lista roja de EU; “vámonos dando cuenta quién es quién”, dice

Sheinbaum despide con carta a su maestra "Chela" González; "sigamos su ejemplo", pide

Sheinbaum despide con carta a su maestra "Chela" González; "sigamos su ejemplo", pide

Irapuato, Gto.- La evitó polemizar sobre la acusación que pesa en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la , en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La panista se inclinó por aguardar a que se concluyan las mexicana.

"Habrá que esperar a que se deslinde lo que arrojen las investigaciones que llevará a cabo la y a partir de ello se tendrá que resolver en el marco de la ley", dijo este jueves.

Lee también

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, está acusado por el gobierno de EU de diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Foto: Especial
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, está acusado por el gobierno de EU de diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Foto: Especial

La guanajuatense aseveró que la premisa es que quienes están al frente de una responsabilidad pública o representación popular tienen que estar siempre del lado de la gente, trabajando por la gente, y que cualquier situación ilegal e irregular debe ser sancionada por las leyes.

Ante los señalamientos públicos que se han hecho al mandatario sinaloense y a su partido Morena, la gobernadora aclaró que no le gustaría entrar en ese tema.

Empero, aseveró que todos los funcionarios públicos, emanados de cualquier partido político, están sujetos a escrutinio y a la legalidad, y si alguien se aleja con sus acciones o comete un delito, tiene que responder ante las autoridades.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]