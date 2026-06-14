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La madrugada de este domingo se registró un en la alcaldía Azcapotzalco, con lo que suma, en tres meses, tres asesinatos múltiples.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que este domingo 14 de junio cuatro personas perdieron la vida y dos menores de edad resultaron lesionados tras una agresión con disparos en un domicilio en la colonia Pueblo Santa María Maninalco.
En el lugar encontraron a dos hombres de 39 y 13 años, así como a dos mujeres de 35 y 26 años, pero sin signos vitales tras heridas de bala. Mientras que las dos jóvenes lesionadas fueron trasladadas al hospital para su atención.
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La Secretaría subrayó que en el domicilio se hallaron dosis de aparente droga, lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público. Además, de acuerdo con las primeras indagatorias, los probables responsables viajaban a bordo de tres motocicletas y, al llegar al sitio, realizaron las detonaciones de manera directa en contra de las personas para luego darse a la fuga.
Los otros dos hechos de violencia en Azcapotzalco
En abril se registró el asesinato de cuatro integrantes de una familia dentro de una vivienda en la colonia Nueva Santa María. Las víctimas eran un hombre y una mujer de 47 años, así como dos menores de edad de 17 y 12 años. Todos tenían heridas de un objeto punzocortante.
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El domicilio donde se encontraron los cuerpos está localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María.
A la fecha, hay seis detenidos por este caso, de los cuales algunos pertenecen a la banda de “Los Julios”, grupo criminal que opera en el Estado de México, principalmente, cometiendo el delito de despojo.
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Ataque armado en unidad habitacional
Además, en ese mismo mes se registró un ataque armado en la unidad habitacional Francisco Villa, lo cual dejó como saldo tres hombres asesinados en un andador de esa zona.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban sobre el Andador Toma de Torreón, presuntamente junto a motocicletas, cuando fueron sorprendidas por varios sujetos que también viajaban en motocicleta e ingresaron al callejón para dispararles en repetidas ocasiones.
mahc
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