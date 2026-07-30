La Línea 2 del Cablebús, que conecta Constitución de 1917 con Santa Marta, tiene un cierre escalonado que inició el 27 de julio, y que estará hasta el 9 de agosto, debido a los trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo en sus sistemas e infraestructura.

La intervención se realizará en dos etapas. Del 27 de julio al 2 de agosto se revisa el tramo Xalpa-Santa Marta, mientras que del 3 al 9 de agosto los trabajos se concentrarán en el tramo Constitución de 1917-Xalpa.

RTP ofrece servicio de apoyo ante cierre parcial de la Línea 2 del Cablebús

Durante estas fechas, camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicios de apoyo para mantener la movilidad de los usuarios.

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Cierre en Xalpa-Santa Marta

Durante la primera etapa (27 de julio al 9 de agosto) permanecerá cerrado el tramo Xalpa-Santa Marta. Para atender a los pasajeros, RTP habilitará el Bucle B, con los siguientes recorridos:

Xalpa-Santa Marta

Lomas de la Estancia-Santa Marta

San Miguel Teotongo-Santa Marta

Cierre en Constitución de 1917-Xalpa

En la segunda etapa, del 3 al 9 de agosto, se realizará la inspección y mantenimiento del tramo Constitución de 1917-Xalpa. En este periodo operará el Bucle A, con las siguientes rutas de apoyo:

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Quetzalcóatl-Constitución de 1917

Torres Buenavista-Constitución de 1917

Xalpa-Constitución de 1917

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Las actividades de mantenimiento incluyen la sustitución de rodamientos de cuatro poleas motrices y de retorno, así como el mantenimiento mayor de todos los sistemas de frenado. También se llevará a cabo una inspección especial y control de dos balancines de poste, además de trabajos en los sistemas motrices, de tensión y sincronización.

Las labores contemplan igualmente la revisión de los accionamientos de rescate y elementos de seguridad, además de trabajos de conservación en las estaciones, infraestructura asociada y subestaciones.

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LL