Si estás buscando un reloj inteligente para mantenerte en contacto con tus hijos y conocer su ubicación en tiempo real, esta oferta de Amazon México puede ser una de las más atractivas del momento.

El Huawei Watch Kids 4 Pro tiene un 43% de descuento, por lo que ahora puedes adquirirlo por menos de 3 mil pesos, una oportunidad ideal para invertir en seguridad, comunicación y entretenimiento desde la muñeca.

¿Por qué vale la pena comprar el Huawei Watch Kids 4 Pro?

Este reloj inteligente destaca por integrar llamadas, videollamadas, GPS de alta precisión y resistencia al agua, convirtiéndose en un aliado para mantener la tranquilidad de toda la familia.

Gracias a la promoción de Amazon México, este smartwatch infantil tiene un ahorro del 43%, dejando su precio final en tan solo $2,299.00. Además, dependiendo de la forma de pago y de las promociones vigentes, es posible adquirirlo con meses sin intereses.

Huawei diseñó este reloj para ofrecer una experiencia segura tanto para los niños como para sus padres. Entre sus principales especificaciones destacan:

Pantalla AMOLED de alta definición.

Cámara frontal para realizar videollamadas.

GPS con múltiples sistemas de posicionamiento para una ubicación más precisa.

Llamadas de voz y videollamadas mediante red 4G.

Botón SOS para emergencias.

Resistencia al agua de 5 ATM, ideal para soportar salpicaduras e incluso actividades acuáticas.

Batería de larga duración.

Compatibilidad con dispositivos Android y iPhone mediante la aplicación Huawei FamCare.

Diseño cómodo y resistente pensado para el uso diario.

Uno de los mayores beneficios del Huawei Watch Kids 4 Pro es que permite a los padres mantenerse comunicados con sus hijos sin necesidad de entregarles un smartphone.