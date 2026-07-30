La alcaldía Tlalpan alcanzó 11 mil esterilizaciones de animales de compañía durante la presente administración; además de casi 66 mil atenciones en materia de bienestar animal.

Estos resultados fueron dados a conocer durante la Séptima Feria de Bienestar Animal, realizada este 30 de julio en el Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo. En representación de la alcaldesa Gabriela Osorio, la directora de Salud de la demarcación, Elisa Alanís, afirmó que la salud de los animales sintientes forma parte del bienestar de las familias tlalpenses, y destacó que la participación de la comunidad ha sido determinante para consolidar una política pública orientada al cuidado responsable de los animales de compañía.

Al inaugurar la jornada, donde se realizaron múltiples servicios de salud y bienestar animal, Alanís señaló que “amar significa cuidar y acompañar”, por lo que la responsabilidad hacia los animales de compañía debe asumirse de manera compartida entre autoridades y ciudadanía.

La funcionaria reconoció que estos resultados han sido posibles gracias a la respuesta de la población. Foto: Canva

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Destacó que las ferias de bienestar animal y el trabajo permanente de la Clínica Veterinaria de la alcaldía buscan acercar servicios de salud y fortalecer la conciencia sobre el cuidado de perros y gatos en todas las comunidades de Tlalpan.

Informó que, además de las 11 mil esterilizaciones, la administración de Gabriela Osorio ha aplicado ocho mil 800 vacunas, brindado 33 mil consultas veterinarias y realizado 20 mil 500 servicios educativos animal, para un acumulado de casi 66 mil atenciones durante la actual gestión.

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Explicó que las esterilizaciones representan una de las principales acciones para fomentar la tenencia responsable y contribuir a prevenir el abandono de animales de compañía, mientras que la vacunación, las consultas y la orientación a las familias fortalecen tanto el bienestar animal como la salud comunitaria.

Las esterilizaciones representan una de las principales acciones para fomentar la tenencia responsable y contribuir a prevenir el abandono de animales. Foto: jeffreyw

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La funcionaria reconoció que estos resultados han sido posibles gracias a la respuesta de la población, al señalar que los programas públicos alcanzan sus objetivos cuando las familias participan y hacen suyo el compromiso de cuidar a sus animales de compañía.

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Durante la Séptima Feria de Bienestar Animal se ofrecieron de manera gratuita servicios de esterilización, vacunación, desparasitación, atención médica veterinaria y orientación sobre tenencia responsable, con el propósito de acercar estos servicios a las familias de la zona y promover una cultura de respeto y protección hacia los animales sintientes.

vr/cr