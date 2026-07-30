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Toluca, Edomex.- Los delitos de alto impacto en el primer semestre del 2026 disminuyeron en un 30 por ciento, con relación al mismo periodo del 2025, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, reporta mejora en la precepción de inseguridad en territorio mexiquense y coincide con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentadas durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena).
Se explica que el mayor avance se registra en Ciudad Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad pasó de 55.5 a 41.3 por ciento, una reducción de 14.2 puntos porcentuales.
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También se reportaron mejoras en Atizapán de Zaragoza (-10.8 puntos), Naucalpan (-9.8), Ecatepec (-8.9), Cuautitlán Izcalli (-6.9), Toluca (-4.5), Tlalnepantla (-1.5) y Chimalhuacán (-1.0).
Estos avances se registran en municipios donde opera el Plan Oriente y el Mando Unificado, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, mediante acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia permanente en zonas prioritarias.
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La mandataria Gómez Álvarez consideró que estos avances se deben al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal-, así como al seguimiento permanente que se realiza en las Mesas de Paz.
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"Seguiremos haciendo equipo por tu tranquilidad y la de tus seres queridos", aseveró.
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Asimismo, la baja en los delitos coincide con una mejora en la percepción ciudadana sobre la seguridad dada a conocer por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, en donde se destaca que las ocho ciudades mexiquenses evaluadas registraron un incremento en la percepción de seguridad, por parte de la ciudadanía.
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vr/cr
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