La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, inauguró la cuarta edición del Cafestival MX 2026 en la Antigua Sede del Senado, en la Casona de Xicoténcatl.

A través de un comunicado, la demarcación indicó que durante dos días se reunirán productores, tostadores, baristas, emprendedores y especialistas del café provenientes de distintas regiones del país.

Informó que este festival estará disponible el 30 y 31 de julio; además se ofrecerán catas de café de especialidad, talleres de barismo y métodos de extracción, conferencias sobre la industria cafetalera, así como la venta directa de café y productos gourmet provenientes de estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

La edil agregó que la alcaldía mantiene abiertas sus puertas a iniciativas que fortalezcan la actividad económica. Foto: Especial

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"Muchas veces admiramos la taza, pero pocas veces pensamos en todas las manos que hicieron posible que llegara hasta nosotros. Y creo que esto también habla de México, un país que sale adelante gracias a millones de personas que trabajan todos los días, sin hacer mucho ruido, pero haciendo muy bien las cosas", expresó Rojo de la Vega.

La edil agregó que la alcaldía mantiene abiertas sus puertas a iniciativas que fortalezcan la actividad económica, promuevan el consumo local y generen espacios para que productores y emprendedores

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"Creemos en quienes emprenden, en quienes innovan, en quienes generan empleos; en los gobiernos que entienden que el trabajo no es poner obstáculos, sino abrir caminos para que las cosas sucedan", afirmó.

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Subrayó que este encuentro busca fomentar la cultura del café mexicano, acercar conocimientos a consumidores y profesionales del sector, así como fortalecer la comunidad que se ha formado alrededor de esta industria.

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En la inauguración también participaron Lucero Luna Campos, directora general de Cafestival MX, y Félix Martínez Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café (ANICAFE).

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