La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que ganó 48 mil 25 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, impulsado por ingresos financieros, a partir del tipo de cambio y una operación estable.

El resultado mostrado entre abril y junio de este año, es un avance si se compara con la pérdida de 402 millones de pesos que había reportado la empresa en el primer trimestre de 2026.

No obstante, si se compara con el resultado que se obtuvo en el segundo trimestre de 2025, que fue una ganancia de 84 mil 782 millones de pesos, se trata de una contracción en su utilidad de 43%.

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El resultado positivo que reportó la empresa que dirige Emilia Calleja Alor, está sostenido en el segundo trimestre por una operación estable.

Los ingresos acumulados de la CFE al cierre del segundo trimestre de 2026 se situaron en 332 mil 229 millones de pesos, que, en comparación con el segundo trimestre de 2025, muestran un decremento del 2%, equivalente a siete mil 505 millones de pesos.

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“Dicho decremento se origina principalmente por la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros y servicios de transporte de energía, derivada del comportamiento de los precios promedios del gas natural”, informó la empresa en su reporte.

En cuanto a los costos de operación, la empresa apuntó que al cierre del segundo trimestre de 2026 tuvo un decremento de 17 mil millones de pesos, equivalente al 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este efecto se debe principalmente al decremento en los costos de los precios promedio del gas natural.

Infraestructura para transportar gas natural. Foto: iStock

Además, la firma se vio beneficiada por el tipo de cambio en el segundo trimestre de 2026, ya que en lugar de enfrentar 31 mil millones de pesos en gastos financieros como en el primer trimestre, tuvo ingresos financieros por casi 14 mil millones de pesos.

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En comparación anual, los ingresos financieros se vieron reducidos debido a que en el segundo trimestre de 2025, las entradas de efectivo para la Comisión por este concepto habían sido de 38 mil millones de pesos, lo que explica en casi su totalidad la reducción de utilidades de un año a otro.

Deuda de CFE

La deuda de la empresa se ubicó al cierre de junio de 2026 en 481 mil 488 millones de pesos, lo que representa una ligera reducción, respecto a los 482 mil 963 millones de pesos.

En los resultados financieros destaca la capitalización de la empresa en deuda para la adquisición de uranio enriquecido para la planta nuclear de Laguna Verde, la única en su tipo que tiene México.

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Lo que sí se ha incrementado es la deuda con proveedores un 10.6% en la misma comparación al pasar de 67 mil 362 millones de pesos a 74 mil 500 millones de pesos.

Ante esta situación, en pasadas ocasiones la Comisión ha señalado a esta casa editorial que se trata de una situación de estacionalidad.

En sus cuentas también destaca un adeudo que Petróleos Mexicanos tiene con la compañía, de 4 mil 316 millones de pesos, que no se ha modificado en los últimos años.

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Pero, también es conocido que la Comisión le debe dinero a la empresa petrolera por diversos acuerdos de cooperación y compraventa de combustibles.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus resultados financieros al segundo trimestre de 2026, con mejoras en distintos indicadores, derivadas de un destacado desempeño operativo y del manejo disciplinado y responsable de sus obligaciones financieras”, dijo la empresa estatal en su comunicado al respecto de sus resultados.

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Los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de 2026 reafirman la capacidad de la CFE para generar flujo de efectivo, mantener una operación eficiente, fortalecer su posición financiera y respaldar el programa de inversiones estratégicas que contribuyen a la seguridad energética y al desarrollo económico y social de México, concluyó la empresa.

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