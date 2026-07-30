El extraordinario desempeño de Isaac del Toro en el Tour de Francia sigue generando reconocimiento dentro y fuera de las pistas.

Tras firmar una actuación histórica al subir al podio de la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial y quedarse con el título de mejor joven, el mexicano se ha convertido en una fuente de inspiración para miles de aficionados que ven en él a una de las grandes figuras del deporte nacional.

Uno de los homenajes más emotivos llegó desde su tierra natal. En las calles de Ensenada, Baja California, ciudad que lo vio dar sus primeras pedaladas, fue inaugurado un impresionante mural que celebra su ascenso a la élite del ciclismo internacional y reconoce el orgullo que representan sus logros para la comunidad.

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Después de que el ensenadense Isaac del Toro ganara el tercer lugar general, en el Tour de Francia, en el puerto se encuentran orgullosos de su paisano, el artista urbano NOCHE realizó un mural que espera pronto tenga también la firma.



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La obra fue realizada por el artista Juan Pablo Melchum Alba, quien plasmó en gran formato una de las imágenes más icónicas de la carrera del bajacaliforniano. El mural no tardó en llamar la atención de vecinos, turistas y seguidores del ciclismo, quienes compartieron fotografías en redes sociales y destacaron el merecido reconocimiento al joven atleta.

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La imagen retrata uno de los momentos más simbólicos del Tour de Francia: el ingreso de Isaac del Toro junto al esloveno Tadej Pogačar, campeón de la competencia y compañero de equipo del mexicano.

La escena, en la que ambos celebran haciendo la señal de los cuernos, se convirtió en una de las postales más recordadas de la carrera.