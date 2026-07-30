México mantiene el paso firme en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana. Tras convertirse en la primera delegación en superar la barrera de las 150 medallas, los atletas tricolores siguen ampliando la cosecha de preseas con actuaciones sobresalientes en distintas disciplinas, reafirmando el dominio que han ejercido desde el arranque de la competencia.

La jornada volvió a tener protagonismo mexicano gracias a figuras consolidadas y talentos emergentes que respondieron en los momentos decisivos. Desde la fosa de clavados, con nombres como Osmar Olvera, Juan Celaya y Alejandra Estudillo, hasta el ciclismo de pista, donde Yareli Acevedo, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola brillaron sobre el velódromo, la representación nacional sumó importantes resultados que fortalecen su liderato en el medallero.

Con atletas como Alegna González, Uziel Muñoz y Erick Portillo aún pendientes de competir en sus respectivas pruebas, México mantiene la mira en imponer nuevo récord.

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México salta al podio con una actuación de altura 🇲🇽🥇🥉



La selección nacional de clavados destacó con talento, precisión y grandes ejecuciones, en una jornada donde confirmó su calidad competitiva en el escenario internacional.#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/VXsy5oWxfD — CONADE (@conadeoficial) July 30, 2026

Hasta el momento, el representativo nacional acumula 173 medallas, distribuidas en 76 de oro, 55 de plata y 42 de bronce. Detrás de México aparece Colombia como el principal perseguidor, con una cosecha de 110 preseas totales, de las cuales 39 son de oro.

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El tercer puesto es ocupado por Cuba, que suma 56 medallas y 16 títulos, aunque todavía se mantiene a una considerable distancia del liderato ejercido por la representación mexicana.