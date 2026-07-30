El puntual cabezazo de Joaquín Moxica al minuto 87 le dio la victoria a la Selección Mexicana Sub-23 frente a Venezuela en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2026. La Vinotinto jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos tras quedarse con 10 futbolistas desde el minuto cinco.

Todo indicaba que México no tendría problemas para vencer a los sudamericanos. Sin embargo, aunque dominó gran parte del encuentro, la falta de precisión y las intervenciones del arquero venezolano evitaron que el Tri se adelantara en el marcador durante buena parte del compromiso.

En la primera mitad se presentó la jugada que parecía abrir el camino para los mexicanos. Marcos Maitán sujetó del cuello a Mateo Levy para impedir su carrera rumbo al arco, por lo que el silbante señaló la falta y expulsó al defensor central sin dudarlo.

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Pese a quedarse con un hombre menos, la Vinotinto encontró la forma de hacerle daño a Emmanuel Ochoa. Al minuto 28, González ingresó al área tricolor y sacó un disparo de zurda que obligó al portero de Cruz Azul a recostarse para evitar el gol.

#Sub23 |⏱️ Y así fue nuestro primer gol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (@SDQ2026) 🇲🇽😤



¡Bien ahí, Moxica! 👏



🇲🇽1-0🇻🇪#JCC2026 💚🤍❤️ pic.twitter.com/6NEyOXbtIE — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 30, 2026

La ofensiva venezolana no resintió demasiado la expulsión y generó llegadas de peligro sobre la zaga mexicana, aunque no logró concretarlas.

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Con el descanso acercándose, los dirigidos por Eduardo Arce comenzaron a ser más frontales y encontraron la forma de inquietar el arco venezolano.

Al minuto 37, un disparo de Uribe exigió una buena atajada del portero Diego Ochoa. Cinco minutos después, Tahiel Jiménez dejó escapar la oportunidad más clara del primer tiempo. El delantero de Santos no logró conectar un espléndido centro que pasó a centímetros de la portería.

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Otro disparo desde fuera del área parecía colarse en la portería venezolana, pero Diego Ochoa volvió a intervenir para mantener el empate antes del descanso.

El libreto no cambió en la segunda parte. México fue insistente en ataque, mientras que Venezuela buscó sorprender al contragolpe aprovechando los espacios que dejaba el conjunto mexicano.

Cuando el empate parecía inevitable, al minuto 87 un tiro de esquina cobrado al segundo poste encontró el cabezazo de Joaquín Moxica, quien rompió el cero y rescató el triunfo para México en su debut en Santo Domingo.

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El siguiente rival de la Selección Mexicana será República Dominicana el sábado 1 de agosto.