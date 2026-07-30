"Matilda" cumple 30 años de su estreno y este tiempo ha servido para colocarla en su propio sitio entre las películas de culto. Primeramente Danny DeVito, como director, recreó ante las cámaras temas como el abuso infantil, la indiferencia familiar y la intransigencia escolar sin concesiones, tal como las describió el británico Roald Dahl en su novela del mismo nombre.

La generación infantil de los años 90 creció viendo una y otra vez esta cinta en casa, ya sea porque estaba programada en televisión o porque se podía rentar en videoclubes y fue gracias a esto que se volvió una de las películas más vistas, aunque la realidad es que fue un rotundo fracaso en taquillas, al recaudar sólo 33 millones de dólares de los 36 que costó.

Pero a los niños noventeros y de los 2000 poco o nada les importó eso, esa generación se rindió ante los encantos de la niña encantadora que sola, así como aprendió a leer, se da cuenta de que tiene una mente privilegiada que le permite hacer volar cualquier cosa, hasta a la temida directora de su escuela, la señorita Tronchatoro, una mujer que es el azote de cualquier alumno.

Con la ayuda de Miss Honey, su maestra y solidaria protectora, Matilda aprende a controlar sus habilidades mentales para defender a sus amigos y al mismo tiempo dar una lección a los adultos abusivos y tomar las riendas de su propio destino.

"Matilda" es, desde medidos de aquel 1996, cuando se estrenó, una lección sencilla pero profunda de lo que significa resiliencia, al ver cómo esta pequeña se mantiene firme ante el maltrato de su familia, y de empatía y fraternidad al exaltar la solidaridad entre los niños para defenderse de la tiranía de los adultos.

Mara Wilson da vida a Matilda, Danny DeVito es Harry Wormwood, papá de Matilda y narrador; Rhea Perlman interpreta a Zinnia Wormwood, mamá de Matilda, y Embeth Davidtz es Miss Honey.

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Dónde ver: Prime Video