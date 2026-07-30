El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde a la primera integración de la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, misma que estará presidida por el consejero electoral Arturo Chávez e integrada por la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas.

El Consejo General de dicho Instituto registró nueve votos a favor y dos en contra de la integración de la primera comisión ordinaria, que buscará blindar las candidaturas a cargos de elección popular de perfiles ligados al crimen organizado y acusados de delitos graves o que tengan que ver con corrupción.

Además de la integración de las consejerías, el Consejo General del INE determinó que la Secretaría Técnica de la Comisión de Verificación la ocupe la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto.

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Durante el debate en la herradura de la democracia, la consejera Carla Humphrey propuso que los partidos políticos y las representaciones del Congreso de la Unión ante el Instituto Nacional Electoral no tuvieran un espacio en la Comisión de Verificación.

La propuesta de modificación al proyecto inicial fue acompañada por las once consejerías del INE. El consejero presidente de la Comisión, Arturo Chávez, destacó que los partidos no pueden integrarla por la información confidencial que en ella se tratará.

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