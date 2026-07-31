La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó su meta de crecimiento económico para este año de entre 1.8% y 2.8%. Desde su perspectiva, el aumento generalizado del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre coloca a la economía en una mejor posición.

El titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, afirmó que México recuperó su dinamismo.

“México retoma el crecimiento que es bastante sólido medido por la tasa trimestral, que es la más sólida desde 2020”, manifestó.

En la presentación del Informe de las Finanzas y la Deuda Pública, señaló que eso deja un “buen nivel” para el crecimiento hacia delante. Consideró que las estimaciones que han hecho algunos analistas y calificadoras como Fitch, que colocan al PIB en 1%, seguramente se ajustarán al alza.

“El buen desempeño que tuvimos recientemente de la economía, la solidez de la inversión tanto pública como privada, la construcción que fue bastante buena”, enfatizó.

Por su parte, el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Mariscal Paredes, aseguró que el nivel de base que tiene actualmente el PIB con los resultados preliminares es de 1.5%, si ya no hubiera crecimiento en el tercero y cuarto trimestre del año.

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