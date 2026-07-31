Música regulada y comida saludable es parte de la propuesta de Ronda Fest, que en plena temporada vacacional, propone para niños de 1 a 10 años en la Ciudad de México.

Se trata de un espacio familiar, con actividades específicas al público al que va dirigido, comenta la productora y actriz Gabriela Zas.

“Es importante generar el recuerdo familiar, que los papás también se la pasen bien y puedan incluirse en esa experiencia, que se paren y bailen junto a sus niños, que vean cómo los pequeños aprenden y descubren el mundo”, indica Gabriela.

El festival se llevará a cabo todos los domingos de agosto en Central Granada 67, en Polanco.

La productora promete música en un nivel adecuado para los oídos de los niños, comida saludable pero no aburrida y con un espacio acondicionado para que chicos (y grandes) puedan bailar y jugar sin peligro.

“(El festival) Surgió desde el corazón, pensándolo como el evento familiar ideal que yo quería para mis hijos, uno tiene cuatro y el otro un año, así que fue pensado en ellos”.

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Las estrellas que participarán en este evento son: el grupo Jammy (2 de agosto), encabezado por los músicos Germán Guido y Luis Ochoa, cuya propuesta pone a la música y el juego como una manera de aprender y crear.

También estarán la cantante argentina Mariana Mallol (9 de agosto), Lizzie Rocks (16 de agosto) y el humor blanco y música de la banda argentina NiLocos (23 de agosto).

“Conocí a estos artistas por mis hijos, además los elegí por el mensaje que transmiten y la manera en que lo hacen, cómo acercan la parte cultural y educativa a los niños, su trayectoria, pero además quería que fuera un cartel muy variado, hay desde música dulce y divertida hasta mucho rock”.

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El plus del Ronda Fest es que un día antes los pequeños podrán participar en un taller preparado especialmente por los artistas del cartel, donde podrán convivir con ellos.

La productora comenta que al planear este festival, lo hizo pensando como si fuera algo dirigido a adultos, es decir, que cada semana tuvieran una experiencia diferente con cada artista, para que así se animen a asistir nuevamente a la siguiente fecha.

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