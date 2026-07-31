Para Minnie West tomar terapia de apoyo emocional es similar a ir al gimnasio, pues ambas significan un compromiso para vivir bien.

El acompañamiento psicológico, dice, es la mejor decisión que cualquiera pudiera tomar, por ello alienta a los jóvenes a buscarla antes de topar con una situación grave.

La actriz y empresaria abrió este miércoles la segunda Distroller Vintash, tienda con la que rescata productos y creaciones de las primeras colecciones de su madre, Amparín Serrano, fundadora del concepto y quien falleciera en un accidente en casa que derivó en estrés postraumático y ansiedad en Minnie.

“Igualito que priorizan ir al gimnasio, así, ahí trabajas (tu cuerpo), que si quieres tener cuadritos y así, la salud mental es estar bien, la terapia es como el gimnasio de la mente y yo es algo que jamás dejaría, se me hace lo más crucial del mundo”, dice.

Recuerda a mamá

Entre decenas de niños, algunos de ellos que forman parte del reparto del musical Matilda, así como los que hicieron fila desde temprano en un centro comercial del sur, West habló sobre la importancia que tiene este proyecto para ella.

“Es como que no te la crees hasta que estás aquí, sientes la emoción de los niños y los gritos, y esto es algo impresionante, me da mucha nostalgia, obviamente, y me da tristeza que mi mamá no pueda estar aquí para ver esto, pero para mí verlo es lo mejor que me puede pasar en estos momentos”, señala.

[Publicidad]

West, quien además estrenará la serie Tierra, amor y coraje, afirma que el hecho de abrir estas tiendas no tiene que ver exclusivamente con motivaciones comerciales, sino el equivalente a visitar a su madre, fallecida en 2022, y a quien ahora siente presente en cada espacio, incluso en los varios tatuajes que luce en la piel.

“Es como mi manera de visitarla, así siento desde que abrí la primera tienda de Distroller Vintage, hay gente que va a cementerios a visitar a sus familiares. Yo vengo a las tiendas a tener ese encuentro y se siente bien.

“Siento a mi mamá más presente en absolutamente todo lo que hago, todo el día, en todo, o sea, tengo tatuajes con ella, la tengo y la llevo en mí en absolutamente todo, no hay una sola cosa que yo haga en la que mi mamá no esté presente”, complementa Minnie.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.