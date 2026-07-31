Ceuta.— Miles de migrantes, en su mayoría jóvenes, ingresaron ayer desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, y otros van en camino, lo que llevó a Madrid a enviar el ejército para garantizar la seguridad en medio de la “emergencia humanitaria”, que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar a nado. Además, España cerró la zona limítrofe con Marruecos en Melilla.

Las personas se sumaron a las mil 500 que habían llegado al enclave en los últimos días. Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea (UE) tiene con África.

“La situación es un caos absoluto”, declaró a Associated Press Rachid Sbihi, jefe de la asociación que representa a los agentes de la Guardia Civil española que patrullan la frontera en Ceuta. “No es posible dar cifras exactas, pero hay miles de migrantes cruzando”, afirmó, añadiendo que la frontera se había “colapsado por completo”. Italia pidió que España fuera suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su “equivocada” política migratoria.

Migrantes, ayer al intentar cruzar de Marruecos al enclave español de Ceuta. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte de Marruecos, describió la situación como “excepcional”. “La frontera de Tarajal se abrió esta mañana en circunstancias inusuales y la gente la cruzó”, dijo.

Personas seguían entrando en masa saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio. El Ministerio del Interior anunció en un comunicado que “las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10 mil migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días. Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban “¡Adiós Marruecos, hola España!, “¡Viva España!”, gritaban.

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Cientos de personas más, entre ellas menores, se concentran en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y Ceuta, para intentar cruzar de forma irregular. Las autoridades han elevando a 18 el número de cadáveres que han sido hallados en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. El gobierno español señaló en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat medidas para devolver “lo antes posible” a Marruecos a “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Soldados del ejército español, tras ser desplegados en el enclave español de Ceuta. Foto: AP/Antonio Sempere

La primera ministra Giorgia Meloni amenazó con suspender el acuerdo Schengen de fronteras abiertas entre Italia y España “para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, aunque Italia no comparte frontera con España.

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia en Madrid, Giuseppe Buccino Grimalii, tras unas declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani, en las que se ha mostrado favorable a cerrar el espacio Schengen con España. “El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición”, dijo a EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno regional de Ceuta, pidió al gobierno central que declarara el estado de emergencia por motivos de seguridad nacional, solicitando un mayor despliegue policial y del ejército en la frontera “para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana”.

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