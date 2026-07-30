El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha encontrado una manera de eludir la reciente resolución de la Comisión del Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohibió referirse al partido en el poder, Morena, como un “narcopartido”.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI, se pronunció en contra de esta determinación del órgano electoral y advirtió que es un acto de censura que busca silenciar a la oposición.

“Esta resolución fortalece la censura, limita la crítica política y protege a Morena, mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días”, señaló el legislador priista en sus cuentas oficiales.

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Sin embargo, adelantó que el PRI impugnará y seguirá denunciando “el desastre que vive el país” porque, dijo, ninguna votación del INE puede borrar los presuntos vínculos y señalamientos internacionales en contra de funcionarios y líderes del movimiento guinda.

“Ya basta de esta complicidad institucional para proteger a quienes, impunemente, están destruyendo México y entregando nuestro país a los responsables de la violencia y la muerte en todo el territorio nacional”, expresó.

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PRI "burla" prohibición del INE de aludir a Morena como "narcopartido". Foto: X @PRI_Nacional

PRI burla resolución del INE

El INE explicó ayer que publicaciones en las que se vinculó a Morena con expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcopolíticos” o “Cártel de Morena” podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido, al asociarlo con el narcotráfico sin un sustento fáctico.

Por ello, determinó procedente la adopción de medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas de Moreno Cárdenas y del PRI.

El partido tricolor, sin embargo, fiel a su estilo ríspido encontró una forma de burlar esta restricción del órgano electoral. En sus cuentas oficiales, compartió una imagen en la que una mujer intenta cubrir con una tela la expresión “Morena narcopartido”.

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Otras imágenes difundidas por el partido opositor señalan que Morena es un “Conartidopar...” porque “el INE nos prohibió usar ciertas palabras”. Finalmente, otra publicación alude que Morena es un “N + [Foto de un arco] + Partido”.

PRI "burla" prohibición del INE de aludir a Morena como "narcopartido". Foto: X @PRI_Nacional

Desde Palacio Nacional llegó la orden al INE: Añorve

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que desde Palacio Nacional salió la orden para que el Instituto Nacional Electoral prohibiera al dirigente de ese partido, Alejandro Moreno, calificar a Morena como un “narcopartido”.

“Pues claro que que la instrucción vino de Palacio Nacional”, dijo Añorve quien lamentó que la presidenta Claudia Sheinbaum “celebre” la presunta censura del INE que le ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno no referirse a Morena como “narcopartido” porque ya no pueden más con las críticas a su gobierno.

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“Les duele que les digamos lo que son: Un narcopartido. Quieren silenciar a la oposición, pero no lo van a lograr”, dijo Añorve en sus redes sociales.

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“Morena quiere censurar a Alejandro Moreno porque les ha dicho sus verdades con valentía. Es un opositor valiente que no se arrodilla ni se calla. Dice las cosas como son”, agregó.

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Pero al régimen no le gusta, y por eso lo quieren silenciar. “Quieren callarnos, pero no lo van a lograr. Morena es un narcopartido y esa es una carga que traerán toda la vida”, acusó.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

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