La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y a ese partido retirar de redes sociales diversas publicaciones en las que calificaban a Morena como “narcogobierno” y “narcopartido”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la Mandataria federal consideró que el órgano electoral está cumpliendo con su responsabilidad al intervenir cuando en la disputa política se recurre a información falsa o a señalamientos sin sustento.

“Qué bueno. El INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdad, de cualquier partido, no porque haya sido el fútbol. Un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político, y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión”, expresó.

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Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI. Foto: Especial

Sheinbaum sostuvo que la confrontación entre fuerzas políticas debe privilegiar las propuestas y evitar campañas basadas en descalificaciones o información sin sustento, al señalar que ese tipo de prácticas deterioran el debate público.

La titular del Ejecutivo recordó que, pese a la determinación del INE, el PRI y su dirigente aún cuentan con la posibilidad de impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral.

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“Todavía tienen ellos la posibilidad de ir al Tribunal, pero me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función”, afirmó.

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El pronunciamiento de la Presidenta ocurre luego de que el miércoles la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para ordenar la eliminación de cinco publicaciones realizadas en la cuenta personal de Alejandro Moreno y otras cuatro difundidas desde la cuenta oficial del PRI.

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La autoridad electoral consideró procedente la adopción de las medidas cautelares al estimar, de manera preliminar, que las publicaciones denunciadas podrían vulnerar la normativa electoral, por lo que ordenó su retiro mientras se resuelve el fondo del asunto.

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