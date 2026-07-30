La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó la ruta crítica para el análisis y discusión de la iniciativa presidencial que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

La presidenta de la comisión Martha Lucía Micher Camarena, detalló los plazos que se tienen previstos para recoger propuestas y observaciones, analizar la propuesta y dictaminar la iniciativa para que sea discutida en el mes de septiembre.

En este marco, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que es inaceptable que en México el feminicidio no se castigue igual en todo el territorio.

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Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Foto: Especial

Lamentó que al contar con 32 códigos penales existan 32 maneras muy distintas y miradas diferentes para nombrar el asesinato de las mujeres por razones de género.

Dijo que hay entidades en las que las razones de género son tan restrictivas que el delito termina reclasificado como homicidio simple.

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“Familias han luchado por años y hasta décadas para que se castigue al responsable y para que al delito se le llame por su nombre”, subrayó.

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Laura Itzel Castillo advirtió que la disparidad entre tipos penales ha significado en los hechos que la justicia que recibe la familia de una víctima dependa del Código Penal del estado donde fue asesinada.

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“Es una lotería territorial de la justicia, lo que es inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley”, dijo.

Castillo Juárez subrayó que una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio significa tres cosas concretas: homologar el tipo penal, para que el feminicidio sea el mismo delito en todo el territorio nacional; establecer estándares mínimos de investigación con perspectiva de género, para que ninguna carpeta se cierre por negligencia o por prejuicio; y que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el primer momento como feminicidio.

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Senado define ruta crítica para iniciativa contra feminicidio

Senado. Foto: Especial

Por su parte, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la comisión dictaminadora, explicó que la ruta crítica tiene como objetivo acompañar el estudio de la propuesta legislativa que busca establecer un tipo penal único para todo el país y un marco normativo general que fortalezca la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por el delito de feminicidio.

Detalló que la ruta crítica inició con la recepción y turno de la iniciativa, el pasado 23 de julio; de inmediato arrancó el análisis preliminar; además, en julio y agosto se hará un estudio técnico y jurídico para observar la congruencia con el marco constitucional, convencional, legal y jurisprudencial, así como las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Adelantó que en la primera semana de agosto se recibirán las observaciones y propuestas por parte de legisladores, instituciones públicas, academia, sociedad, expertos y actores relevantes, a través de un micrositio que se habilitará a la brevedad para ello.

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Feminicidio en México. Foto: Cuartoscuro

La ruta crítica contempla la mesa de diálogo “Hacia una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio”, que se llevará a cabo el 18 de agosto, para luego pasar a la sistematización y valoración de las propuestas, con el fin de identificar insumos para fortalecer la iniciativa, etapa que se desarrollará del 19 al 24 de agosto. Finalmente, entre el 25 y 30 de agosto se elaborará el proyecto del dictamen.

Micher Camarena recordó que la iniciativa presidencial pretende contribuir a una respuesta institucional eficaz ante una de las manifestaciones más graves de violencia contra las mujeres, ya que el feminicidio es la expresión más extrema de las violencias contra las mujeres y es una grave violación a los derechos humanos.

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“Se requiere un proceso amplio que incorpore las experiencias institucionales, los fracasos, las omisiones, la autocrítica, aportaciones expertas, de organizaciones de la sociedad, de defensoras de Derechos Humanos, educadoras y educadores populares, abogadas y abogados expertos, así como colectivos de víctimas, la academia y demás sectores involucrados”, apuntó.

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Aseguró que esta ruta contempla etapas necesarias para garantizar un análisis exhaustivo de la iniciativa, que abarca desde la recepción y turno legislativo, la revisión de contenido, la recepción de observaciones y la realización de la mesa de diálogo, que será un espacio de construcción colectiva.

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“El objetivo es que el proceso legislativo permita construir una legislación sólida, eficaz y acorde a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano, que contribuya a prevenir el feminicidio, combatir la impunidad y garantizar a las mujeres y sus familias el acceso efectivo a la justicia, sin omisiones, sin errores, tiempos eternos o vulnerar la libertad, seguridad y dignidad de las víctimas”, concluyó.

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