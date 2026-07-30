Dos tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) y una tortuga prieta (Chelonia mydas) atrapadas en una red fantasma fueron liberadas por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental detalló que las tres tortugas marinas fueron halladas durante acciones de monitoreo y conservación en la costa sureste de la Isla San Juanito, donde se localizó la red de pesca abandonada, conocida como red fantasma, y en la que se encontraban atrapados los ejemplares.

Afirmó que gracias a la intervención del equipo de la Conanp, las tres tortugas fueron liberadas de manera exitosa mientras que la red fue retirada del mar y con ello se eliminó una fuente de riesgo para la fauna marina que habita en la Área Natural Protegida (ANP).

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Conanp libera a tres tortugas atrapadas en una red fantasma (30/07/2026). Foto: Especial

De acuerdo con la Conanp, las redes fantasma representan una de las principales amenazas para la biodiversidad marina, ya que capturan "de manera indiscriminada" a ejemplares de tortugas marinas, mamíferos marinos, aves, peces y otros organismos durante meses o incluso años después de haber sido abandonadas.

Asimismo, informó que la Reserva de la Biosfera Islas Marías mantiene acciones permanentes de monitoreo, vigilancia y conservación para proteger a las especies y los ecosistemas marinos que resguarda.

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También hizo un llamado a promover prácticas pesqueras responsables, evitar el abandono en el mar de las redes que afectan a la vida marina y con ello contribuir a la conservación de las especies.

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Conanp libera a tres tortugas atrapadas en una red fantasma (30/07/2026). Foto: Especial

La tortuga golfina es considerada la especie de tortuga marina más abundante en el mundo. En México se distribuye en toda la costa del Pacífico y tiene sus principales áreas de concentración de anidaciones en el estado de Oaxaca, de acuerdo con información de la Conanp.

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Cabe destacar que según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hay ocho especies de tortuga en todo el mundo: Golfina, Carey, Laúd, Blanca o prieta, Caguama, Lora, Kikila, de las cuales seis de ellas visitan los mares y playas de territorio mexicano.

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