Personal de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), llevó a cabo la localización y resguardo de un nido con 39 huevos de tortuga marina. Esta acción, se llevó a cabo cuando personal naval que ejecutaba recorridos pedestres de patrullaje preventivos y de vigilancia, localizaron un nido de huevos de tortuga, a causa de los efectos del mar de fondo.

El personal desplegado en la "Operación Salvavidas Verano 2026" logró la recuperación de un total de 39 huevos en Playa Azul, Michoacán, aplicando los protocolos de protección y conservación del medio ambiente marino al asegurar el nido, logrando mitigar el riesgo de saqueo, sustracción ilegal o destrucción por causas naturales o humanas.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que los huevos quedaron bajo resguardo en las instalaciones del Campamento Tortuguero “Taracosta”, un espacio especializado donde se garantiza la incubación segura de esta especie en peligro de extinción.

Semar y Profepa resguardan 39 huevos de tortuga marina (29/07/2026). Foto: Especial

Lee también Mexicanos alistan envío de dos barcos con ayuda humanitaria a Venezuela; Semar prepara insumos para Cuba

Salvan a tarántula y hormigas de ser traficadas por paquetería

En otra acción, personal de la Profepa aseguró 59 ejemplares de vida silvestre que pretendían ser enviados por medio de una empresa de paquetería, en San Luis Potosí.

En seguimiento al reporte recibido por una empresa, el 16 de julio personal de la Profepa llevó a cabo una visita de inspección en materia de vida silvestre, en la que detectó tres paquetes que habían sido etiquetados como “insumos”, “impresiones 3D” y “artesanías”, pero que contenían ejemplares vivos de vida silvestre y se dirigían al interior de la República.

[Publicidad]

Semar y Profepa salvan a tarántula y hormigas de ser traficadas por paquetería (29/07/2026). Foto: Profepa

En el primero, detalló la Profepa, había un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado (Tliltocatl albopilosus) y una cría de tarántula rodillas de fuego (Brachypelma auratum), además de una nota de venta sin los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento para acreditar la legal procedencia de los arácnidos.

Lee también Semar asegura embarcación con más de una tonelada de cocaína al suroeste de Chiapas; hay tres detenidos

El segundo paquete contenía 25 ejemplares de hormiga reina de diferentes especies pertenecientes a los géneros Camponotus, Odontomachus, Pogonomyrmex y Myrmecocystus, y no contaba con la documentación con la que se acreditara la legal procedencia de los ejemplares.

[Publicidad]

En el último paquete se encontraron 32 ejemplares de hormiga reina de diferentes especies pertenecientes a los géneros Novomessor, Formica y Camponotus, sin documentación con la que se acredite su legal procedencia.

Una vez solicitada la opinión de especialistas en entomología, los ejemplares de hormiga fueron liberados en un sitio idóneo de distribución y apto para su supervivencia; en cuanto a las dos tarántulas, fueron llevadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre para su resguardo y cuidados adecuados.

Semar y Profepa salvan a tarántula y hormigas de ser traficadas por paquetería (29/07/2026). Foto: Profepa

Lee también VIDEO: Semar asegura embarcación en Chiapas con 1.5 toneladas de cocaína; hay cinco extranjeros detenidos

[Publicidad]

Mientras que la tarántula de pelo rizado y la tarántula rodillas de fuego se encuentran listadas en el Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); esta última también está en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada. La Procuraduría informó que iniciará los procedimientos correspondientes, emplazando a las personas que aparecen en las guías de rastreo a fin de que comparezcan.

Semar y Profepa resguardan 39 huevos de tortuga marina (29/07/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc