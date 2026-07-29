Valle de Santiago, Guanajuato. - Tres hombres y una mujer, integrantes de una familia, fueron asesinados a balazos la madrugada de este miércoles, en el interior de una vivienda en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Las personas privadas de la vida son Yael de 25 años, su padre Julio Raúl de 60 años, una mujer de 60 años y un adolescente de 15 años, quienes tenían impactos de bala en el cuerpo y cabeza.

Julio Raúl y Yael se desempeñaban como Servidores de la Nación en la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar de Guanajuato.

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Cerca de las 5:00 horas de este 29 de julio de 2026, un grupo armado entró a la casa, ubicada en la calle Solidaridad de la colonia Morelos, conocida como "La Choricera", y disparó contra los moradores. Una adolescente de 17 años logró sobrevivir a la agresión.

Los disparos y gritos de la joven que pedía ayuda despertaron a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la presencia de la Policía y una ambulancia.

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Elementos de Seguridad desplegaron un operativo en el sector para la atención de las víctimas; sin embargo, al llegar a la vivienda encontraron a tres personas fallecidas, y a una mujer adulta herida con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

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La mujer herida fue trasladada a un hospital cercano, en donde más tarde falleció a consecuencia de las lesiones, informó la Fiscalía General del Estado

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Peritos de la FGE levantaron los cuerpos de las víctimas fatales para realizar la necropsia en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Guanajuato.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios inició una investigación para la identificación de los homicidas, quienes se dieron a la fuga.

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