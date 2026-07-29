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Mérida, Yucatán. - El presidente del Consejo Citrícola de Yucatán, Lorenzo Alvarado Sosa, indicó que el precio del limón se ha desplomado a menos de dos pesos por kilogramo en el mercado local.
El productor indicó que este colapso en el precio del cítrico se debe a la falta de planeación en la producción y comercialización, así como al crecimiento acelerado de las superficies cultivadas y la llegada de empacadoras de otros estados.
“La presencia en el mercado yucateco de empacadoras de Veracruz, San Luis Potosí, incluso extranjeras, ha incrementado la competencia y provocado una sobreoferta que mantiene deprimido el precio del limón y pone en riesgo la rentabilidad del sector”, manifestó.
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Alvarado Sosa indicó que más de tres mil citricultores yucatecos enfrentan los altos costos de producción, principalmente el consumo de la energía eléctrica.
Pese a las actuales condiciones del mercado, Yucatán se mantiene entre las seis entidades que registran una mayor producción de limón en el país.
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El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) señaló que Yucatán produce cada año más de 111 mil 300 toneladas de limón cada año, cítrico que se siembra en 10 mil hectáreas en el sur del estado, principalmente en los municipios de Oxkutzcab, Akil, Ticul, Dzan, Tekax y Tzucacab.
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dmrr/cr
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