Matamoros, Tamaulipas. - La empresa PepsiCo México, declinó que el incendio registrado en su planta de Matamoros, Tamaulipas haya sido por amenazas o intentos de extorsión relacionados con algún grupo delictivo.

Esto luego de que circulara en redes sociales que el siniestro fue provocado ante la negativa de la empresa por actos de extorsión.

El incendio se registró la madrugada del lunes 27 del presente mes en una bodega de PepsiCo de 40 camiones repartidores de Sabritas fueron consumidos en su totalidad.

PepsiCo descarta extorsión por incendio en Tamaulipas; asegura que no recibió amenazas previas. Foto: Especial

Lee también Mamá de Dafne Zapata admite haber realizado un video donde afirmó que Danna Yanina era inocente; cambia su postura tras audiencia

"PepsiCo México informa que, tras el incidente ocurrido en Matamoros, comunicamos que no se reportan personas lesionadas ni fallecidas y que la compañía colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", informan por medio de un comunicado.

Destacan que se mantiene una investigación en curso para determinar la causa del mismo.

[Publicidad]

"Ante versiones que circulan en algunos medios de comunicación sobre posibles causas del incidente, aclaramos que, al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento".

La empresa reiteró el compromiso con la seguridad de sus colaboradores y de la comunidad, así como su permanencia en el estado de Tamaulipas.

dmrr/cr