La percepción ciudadana sobre la efectividad del Gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas, registró un incremento durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. La medición mostró un aumento de 5.6 puntos porcentuales en la evaluación de la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El resultado colocó nuevamente al municipio entre los mejor calificados del país y lo mantuvo como el de mayor aprobación en Tamaulipas.

La encuesta reportó que el indicador de efectividad gubernamental pasó de 51.4 a 57.0 por ciento respecto al trimestre anterior, reflejando un crecimiento en la confianza de la ciudadanía hacia el desempeño del gobierno municipal.

Con ese resultado, Nuevo Laredo obtuvo la mejor evaluación entre los municipios de Tamaulipas, al superar a Tampico, que registró 38.1 por ciento; Ciudad Victoria, con 24.3 por ciento; y Reynosa, con 15.1 por ciento en percepción de efectividad gubernamental.

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En el comparativo nacional, la ciudad ocupó el cuarto lugar, únicamente por debajo de Ciudad del Carmen, San Nicolás de los Garza y Apodaca. La administración municipal destacó que esta posición forma parte de una tendencia sostenida durante los últimos cinco años.

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El gobierno local atribuyó estos resultados a las inversiones realizadas en infraestructura, el fortalecimiento de los servicios públicos, la atención ciudadana, así como a las acciones impulsadas en materia de educación, salud y programas sociales para distintos sectores de la población.

Al conocer los resultados, Carmen Lilia Canturosas señaló que el incremento en la percepción de efectividad representa un compromiso para continuar trabajando con cercanía y responsabilidad. Añadió que la confianza de la ciudadanía se construye mediante resultados y con un gobierno que atiende las necesidades de la población.

La ENSU, elaborada de manera trimestral por el INEGI, evalúa la percepción de la población sobre la seguridad pública, el desempeño de las autoridades, la calidad de los servicios públicos y la efectividad de los gobiernos municipales, indicadores utilizados para medir la evaluación ciudadana de las administraciones locales.

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