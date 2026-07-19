NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. - La Organización de las Naciones Unidas publicó en su plataforma oficial el Informe Local Voluntario de Nuevo Laredo sobre desarrollo sostenible, convirtiéndolo en el primer municipio de Tamaulipas en alcanzar este importante logro de proyección internacional.

La incorporación del documento a este espacio global permite que las políticas públicas, experiencias y resultados de Nuevo Laredo puedan ser consultados por gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas, especialistas y ciudadanía de distintos países, fortaleciendo el intercambio de buenas prácticas para el desarrollo sostenible.

El Informe Local Voluntario fue elaborado durante la administración municipal encabezada por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal y documenta los avances, retos y compromisos del municipio en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, consolidándose como una herramienta de planeación, evaluación y rendición de cuentas.

Nuevo laredo proyecta su gestión pública ante el mundo

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El documento pone especial énfasis en las acciones relacionadas con el agua, el saneamiento y la resiliencia hídrica, temas prioritarios para el desarrollo de las ciudades y en los que el Gobierno Municipal ha impulsado una estrategia integral basada en inversión pública, modernización de infraestructura y planeación con visión de largo plazo.

Carmen Lilia Canturosas destacó que esta publicación internacional representa un hecho histórico para Nuevo Laredo y confirma la importancia de gobernar con objetivos claros, indicadores y políticas públicas cuyos resultados puedan medirse y compartirse con transparencia.

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Nuevo Laredo entra a la plataforma de la ONU por avances en desarrollo sostenible; fortalece su proyección internacional. Foto: Especial.

“Que nuestro Informe Local Voluntario forme parte de la plataforma oficial de Naciones Unidas es un orgullo para Nuevo Laredo, pero sobre todo representa una gran responsabilidad. Significa que nuestra ciudad puede compartir con el mundo sus avances, reconocer con transparencia los desafíos que aún enfrenta y demostrar que desde los municipios también se construyen soluciones para los grandes retos globales", expresó.

La alcaldesa señaló que este ejercicio no sólo documenta lo realizado por la administración municipal, sino que establece una ruta de mejora continua para fortalecer las políticas públicas y elevar la calidad de vida de las familias neolaredenses.

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“En Nuevo Laredo no sólo hacemos obra pública y desarrollamos programas sociales; también planeamos, evaluamos y rendimos cuentas. Medir resultados nos permite tomar mejores decisiones y construir un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la gente", afirmó.

La elaboración del Informe Local Voluntario fue resultado del trabajo coordinado de las dependencias del Gobierno Municipal y de la participación de diversos sectores de la sociedad, con el acompañamiento institucional del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya; del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 (SECNA); del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México; y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Carmen Lilia Canturosas reconoció el respaldo técnico e institucional de estos organismos, cuya colaboración fortaleció un ejercicio que hoy proyecta a Nuevo Laredo más allá del ámbito local y reafirma el compromiso del municipio con una gestión pública moderna, abierta y orientada a resultados.

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Con esta publicación, Nuevo Laredo consolida su presencia en los espacios internacionales dedicados al desarrollo sostenible y se posiciona como referente en Tamaulipas por incorporar estándares globales de planeación, evaluación y transparencia a la gestión municipal, demostrando que los gobiernos locales pueden generar soluciones concretas y medibles para mejorar la vida de las personas.

dmrr