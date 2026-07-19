Mérida, Yucatán. - El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, integrante del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), reveló que las condiciones atmosféricas en este mes de julio dificultan la formación de ciclones, debido principalmente a la presencia del polvo del Sahara sobre el Atlántico.

Vázquez Montalvo declaró que en lo que resta del mes de julio es muy difícil alguna formación ciclónica “porque vamos a entrar a la fase en la cual el polvo del Sahara va a ser más intenso en el Atlántico”

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Destacó que la Universidad Estatal de Colorado actualizó su tercer pronóstico de la temporada y redujo la expectativa de actividad ciclónica a nueve ciclones con nombre, por debajo del promedio histórico de 14.

No obstante, indicó que la población no debe confiarse, ya que un solo sistema puede provocar afectaciones importantes.

Pese a la reducción en las proyecciones, Vázquez Montalvo señaló que estos pronósticos no garantizan una temporada sin riesgos y llamó a mantener las medidas de prevención.

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