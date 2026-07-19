San Cristóbal de las Casas, Chiapas. - Domingo López Ángel que fue líder de los miles de expulsados por motivos religiosos de San Juan Chamula y el primer indígena que hizo la shahada (profesión de fe), fue inhumado conforme a la costumbre islámica, envuelto en una tela de color blanco y sin ataúd.

El hombre de 78 años de edad fue inhumado en la parte más alta de la colonia La Hormiga, donde se asentaron los miles de tzotziles que fueron expulsados de San Juan Chamula entre 1994 y 1996.

Ahí en esa montaña fue inhumado Domingo López Ángel, que fue parte de grupos de resistencia civil pacífica y armada para defender a sus hermanos que fueron expulsados de San Juan Chaamula.

Se calcula que fueron desterrados más de 35 mil tzotziles de San Juan Chamula que abrazaron el protestantismo, pero hoy este municipio con más de 200 mil habitantes, son ellos la mayoría en la población, porque pueblan las comunidades y barrios más grandes.

Lee también Defensa de Roberto Borge llevará caso a la CIDH; acusa a Panamá de violar el tratado de extradición y sus derechos humanos

El cuerpo de Domingo López Ángel, que fue velado en el barrio de Tlaxcala, donde se asentó con su familia cuando fue expulsado de San Juan Chamula, fue velado y ahí se hizo el rito islámico, donde lavaron el cuerpo y lo envolvieron en un lienzo de color blanco.

[Publicidad]

Al ser inhumado, su cuerpo quedó sobre su costado derecho y orientado hacia La Meca.

El cuerpo fue cargado por siete hombres, para luego colocarlo en la sepultura.

El exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro de la Unión Nacional Lombardista se le podía ver entregando folletos con información de la religión islámica en el centro de esta ciudad.

[Publicidad]

dmrr