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“El Mundial confirmó que la Ciudad de México tiene orgullosamente a la mejor policía del país”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien agradeció y reconoció a los más de 40 mil servidores públicos de las distintas dependencias de la administración local por su desempeño durante las actividades de la justa mundialista que concluyó este 19 de julio.
“Ustedes demostrar on que ninguna profecía de caos, puede más que miles y miles de mujeres y hombres que deciden servir con profesionalismo, generosidad y amor por su ciudad. Gracias a ustedes, el Mundial será recordado por una increíble energía colectiva y su formidable alegría. Gracias a ustedes, otro Mundial fue posible, uno abierto, democrático, gratuito, seguro, participativo y profundamente humano”, dijo.
Desde el Fan Fest que se habilitó en el Zócalo capitalino, Brugada Molina, hizo un reconocimiento especial a las y los policías de la CDMX, quienes dijo “garantizaron la seguridad en momentos complejos”.
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“El Mundial confirmó que la Ciudad de México tiene orgullosamente, a la mejor Policía del país, a las más de 40 mil personas servidoras públicas, que participaron en este gran operativo mundialista. Ustedes hicieron posible cada imagen que dio la vuelta al mundo, de una ciudad tomada por la alegría”, enfatizó.
Durante el evento, en el que se vio bajo el rayo de sol a cientos de trabajadores de Obras y Servicios, de la Policía capitalina, Movilidad, Atención y Participación Ciudadana, entre otras dependencias, la jefa de Gobierno encabezó la entrega de la medalla “La pelota vuelve a casa”, que lleva inscrita la frase: “Ciudad de México, la mejor sede mundialista. Gracias a ti”, en reconocimiento por su trabajo durante los 39 días que duró la justa deportiva que arrancó en la CDMX el pasado 11 de junio.
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