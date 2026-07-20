Los dos puentes peatonales que conectan la Calzada San Antonio Abad con el Jardín Flotante, en la zona de Chabacano, ya fueron abiertos al público y comenzaron a ser utilizados por peatones para ingresar al espacio.

Las escaleras de acceso ubicadas sobre la calle José María Roa Bárcenas ya se encuentran habilitadas, por lo que vecinos y visitantes las utilizan para ingresar al parque elevado.

Además , el puente de enfrente en el cruce de Calzada San Antonio Abad y General Manuel Gutiérrez Nájera, también ya permite el paso de los usuarios por lo que familias y amigos ya los utilizan.

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Desde la inauguración del Jardín Flotante, el pasado 7 de junio se constató que el espacio donde estan las escaleras se encontraba cerrado y apenas colocaban las estructuras metálicas.

El pasado 15 de julio, EL UNIVERSAL reportó que las escaleras ya se encontraban listas, aunque todavía no permitían el acceso al público debido a que continuaban los trabajos de pintura en escalones y barandales.

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"Yo creo que fue el jueves o miércoles que abrieron las escaleras", comentó un vecino de la zona mientras paseaba a su perro por el parque.

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Señaló que vive cerca del Jardín Flotante y consideró que era inconveniente que los accesos permanecieran cerrados, ya que debía caminar hasta otros puntos para poder ingresar.

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Aunque los dos puentes peatonales ya se encuentran en operación, la rampa que conectará con la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aún no está concluida, por lo que continúan los trabajos en esa parte de la obra.

LL