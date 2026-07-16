Trabajadores de la empresa IDINSA refuerzan –por la noche– las obras que se realizan en Chabacano, para conectar la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con el Jardín Flotante.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que –a diferencia del día– por la noche aumentan los trabajos en la estructura que se encuentra arriba de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

Sobre Calzada de Tlalpan –en dirección Cuatro Caminos– reaparece la maquinaria a las 21:00 horas, con la que se realizan maniobras para concluir los trabajos en Chabacano, en donde ya se encuentran instaladas dos rampas que conectan con el Jardín Flotante.

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Los trabajadores –con las maquinarias– cierran parte de Calzada de Tlalpan para realizar las labores por arriba de la estación de la Línea 2. Al momento los obreros se encuentran soldando en Chabacano.

El Jardín Flotante actualmente tiene acceso por Plaza Tlaxcoaque y el Metro San Antonio Abad, aunado a los puentes peatonales que se encuentran sobre la Calzada San Antonio Abad, los cuales ya se encuentran terminados.

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