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Cinco policías adscritos al Sector Oasis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por su presunta participación en delitos de robo calificado y tentativa de homicidio calificado, informó la dependencia capitalina,
La captura fue resultado de una investigación conjunta entre la Dirección General de Asuntos Internos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detalló la SSC.
De acuerdo con la SSC, tres mujeres policías fueron detenidas por el delito de robo calificado, mientras que dos efectivos hombres enfrentan cargos por robo calificado y tentativa de homicidio calificado.
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Tras ser informados de los mandamientos judiciales y de sus derechos, los cinco agentes fueron trasladados a distintos centros penitenciarios de la capital, donde quedaron a disposición del juez que los requiere para continuar con su proceso penal.
Los reportes policiales indican que los detenidos son Esteban “N”, Nayeli “N”, Yessica “N” y Miriam “N”.
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Fuentes judiciales indicaron que también se investiga a más elementos del sector.
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En una tarjeta informativa, la SSC aseguró que mantendrá su política de cero tolerancia a la corrupción y reiteró que continuará fortaleciendo las investigaciones internas contra servidores públicos que incumplan la ley o vulneren los derechos de la ciudadanía.
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mahc/LL
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