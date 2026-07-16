Metrópoli | 16-07-26 | 12:51 | Actualizada | 16-07-26 | 12:52 |

Cinco policías adscritos al Sector Oasis de la (), en la alcaldía Iztapalapa, fueron detenidos por su presunta participación en delitos de robo calificado y tentativa de homicidio calificado, informó la dependencia capitalina,

La captura fue resultado de una investigación conjunta entre la Dirección General de Asuntos Internos y la , detalló la SSC.

De acuerdo con la SSC, tres mujeres policías fueron detenidas por el delito de robo calificado, mientras que dos efectivos hombres enfrentan cargos por robo calificado y tentativa de homicidio calificado.

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Tras ser informados de los mandamientos judiciales y de sus derechos, los cinco agentes fueron trasladados a distintos centros penitenciarios de la capital, donde quedaron a disposición del juez que los requiere para continuar con su proceso penal.

Los reportes policiales indican que los detenidos son Esteban “N”, Nayeli “N”, Yessica “N” y Miriam “N”.

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Fuentes judiciales indicaron que también se investiga a más elementos del sector.

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En una tarjeta informativa, la SSC aseguró que mantendrá su política de cero tolerancia a la corrupción y reiteró que continuará fortaleciendo las investigaciones internas contra que incumplan la ley o vulneren los derechos de la ciudadanía.

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mahc/LL

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