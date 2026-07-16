Atlas sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora sumó experiencia internacional a su plantilla para el Apertura 2026.

Los Rojinegros hicieron oficial la llegada del lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, quien se incorpora al equipo después de haber defendido a la Selección Mexicana en la reciente Copa del Mundo.

Con 28 años de edad, el zaguero regresa a la Liga MX después de una carrera que lo llevó a jugar en equipos como Santos Laguna, América, Cruz Azul, Ajax de Países Bajos, Porto de Portugal y PAOK de Grecia.

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La llegada de Sánchez responde al proyecto que busca construir Atlas, con una plantilla competitiva y jugadores con personalidad, liderazgo y mentalidad ganadora.

Los Zorros pretenden regresar a los primeros planos del futbol mexicano y el lateral tricolor será una de las piezas importantes para conseguirlo.

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Los rumores son ciertos: el Rojinegro sí le queda bien. 😮‍💨



¡A defender estos colores, Jorge Sánchez! ❤️🖤#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/ki4BcWzDzc — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

EL PALMARÉS DE JORGE SÁNCHEZ

El nuevo jugador rojinegro llega con una importante experiencia en partidos de máxima exigencia. En su carrera ha conquistado los siguientes trofeos:

Dos títulos de Liga MX

Una Copa MX

Un Campeón de Campeones

Una Concacaf Champions Cup

Una Copa de Portugal

Con la Selección Mexicana también ha levantado trofeos importantes, pues ganó dos Copas Oro de la Concacaf y una Concacaf Nations League.