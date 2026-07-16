Los conciertos que GHOST ofreció con boletos agotados en el Palacio de los Deportes ya tienen fecha para llegar a la pantalla grande. La banda sueca confirmó el estreno de "2 Big To Rig", una película de concierto filmada durante su paso por la Ciudad de México que se proyectará en salas de cine e IMAX de distintos países a partir del 26 de agosto.

El largometraje recupera dos de las presentaciones más importantes de la gira "Skeletour", realizada para promocionar el álbum "Skeletá", y promete mostrar una experiencia distinta a la que vivieron incluso quienes estuvieron presentes, gracias a imágenes detrás del escenario y material capturado exclusivamente para la producción.

Las funciones, que reunieron a cerca de 40 mil asistentes entre ambas noches, fueron registradas en película de 16 milímetros, un formato poco habitual en producciones de conciertos actuales y que busca darle un aspecto más cinematográfico y nostálgico.

Además del espectáculo sobre el escenario, la cinta incluirá acceso entre bastidores con Papa V Perpetua, los Nameless Ghouls y parte del equipo responsable de levantar uno de los montajes más ambiciosos de la banda.

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Uno de los elementos que hizo especiales aquellas presentaciones fue la prohibición del uso de teléfonos móviles mediante fundas especiales, una medida que GHOST mantuvo durante toda la gira "Skeletour".

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El vocalista y líder creativo Tobias Forge explicó en su momento que tocar frente a un público sin miles de pantallas levantadas cambió por completo la energía de los conciertos.

"No ver teléfonos era literalmente como viajar en el tiempo. Si tocas frente a 10 mil personas y ocho mil están sosteniendo un celular, algo cambia. Pensamos: 'Ojalá siempre fuera así'", comentó el músico meses después del tour.

Esa decisión convirtió a los conciertos mexicanos en el único registro profesional completo de la gira, ya que prácticamente no existen videos grabados por los asistentes.

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¿Qué mostrará "2 Big To Rig"?

A diferencia de "Rite Here, Right Now", estrenada en 2024 y que mezclaba ficción con el universo narrativo de la banda, "2 Big To Rig" apuesta por un formato más cercano al documental de concierto.

La producción mostrará interpretaciones de canciones pertenecientes a los seis discos de estudio de GHOST, incluido "Skeletá", además de temas que se han convertido en favoritos del público como "Mary On A Cross", "Kiss the Go-Goat" y "The Future Is A Foreign Land".

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Según la sinopsis oficial, la película fue concebida como una forma de llevar el ritual en vivo de GHOST a los seguidores que no pudieron asistir a la gira, especialmente en países donde el espectáculo no pudo presentarse por cuestiones logísticas.

"2 Big To Rig" llegará a los cines y salas IMAX de manera limitada a partir del 26 de agosto.

Antes del estreno mundial habrá funciones especiales el 24 de agosto en Ciudad de México, además de Berlín, Londres, Los Ángeles y Sídney.

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La venta de boletos comenzará el 24 de julio a través del sitio oficial de la película.

La película también funciona como despedida del ciclo de "Skeletá" y de la gira "Skeletour", que recorrió Norteamérica, Europa y México entre abril de 2025 y febrero de 2026 con más de 70 conciertos.

Tras concluir el tour, Tobias Forge adelantó que planea hacer una pausa temporal en las actividades de GHOST para dedicar tiempo a otros proyectos y a su vida personal.

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