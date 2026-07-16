Luego de varios meses de incertidumbre y de intensas gestiones para recuperar un evento de primer nivel, México vuelve a colocarse en el mapa internacional de los clavados con la realización de la Copa México de Clavados en Guadalajara.

El certamen, que reúne a figuras destacadas de distintas partes del mundo, representa una oportunidad invaluable para que la Selección Mexicana afine detalles y evalúe su nivel competitivo de cara a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La recuperación del evento fue posible gracias al trabajo conjunto de autoridades deportivas y organismos internacionales, quienes lograron restablecer la confianza de las delegaciones participantes tras la cancelación de la fecha de la Copa del Mundo programada para febrero pasado.

Uno de los actores más importantes en ese proceso fue Rommel Pacheco, director general de la Conade, quien reconoció que las negociaciones fueron complejas y requirieron un esfuerzo importante para garantizar que México volviera a albergar una competencia de esta magnitud.

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Así da comienzo la primera jornada de la Copa México de Clavados, un evento respaldo por World Aquatics en Guadalajara.



📹 Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/f5ImOxByod — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 16, 2026

"World Aquatics emitió un comunicado sin que existiera previamente una mesa de trabajo. Posteriormente nos sentamos a dialogar y se determinó que México seguirá siendo sede. La fecha se pospuso por cuestiones logísticas, ya que varias delegaciones habían adquirido sus boletos de regreso a sus países, pero logramos recuperar la competencia. Jalisco es una excelente sede. Aún no está definida la sede para 2027; México tendrá una fecha, pero podría realizarse en Yucatán, Nuevo León o Puebla. Lo que buscamos es que surjan nuevos semilleros que le sigan dando grandes alegrías y glorias al país", mencionó.

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Pacheco, agradeció a los países que ahora se encuentran en tierras tapatias, ya que encontraron un espacio para acudir, recalcando que por el calendario, México es el más beneficiado.

"El año pasado se retomaron las competencias en México y hoy contamos con esta Copa México. No nos queda más que agradecer a las autoridades y a todos los países que, dentro de su calendario, encontraron un espacio para poder participar. Para nosotros es un gran beneficio por la cercanía con los Juegos Centroamericanos y del Caribe", finalizó.

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