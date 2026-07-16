El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los "narcoterroristas que inundan" Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficial las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro.

"Hoy he designado a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados", escribió Rubio en X.

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Aseguró que "bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales".

El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser "narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles".

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Today, I designated two additional Mexican cartels, the Juárez Cartel and Los Viagras, as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists. Under President Trump’s leadership, we will never stop fighting against violent narco-terrorists from flooding our… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Advierte que el gobierno de Trump "seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos".

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La designación de estos dos grupos criminales, añade, "demuestra una vez más que la administración de Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera".

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Con estos dos, suman ya ocho los cárteles mexicanos que Trump designa como narcoterroristas. La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

Las designaciones no solo bloquean activos de los cárteles o gente asociada a ellos, sino que, a decir del gobierno de Estados Unidos, "pueden apoyar las acciones de aplicación de la ley de otras agencias de Estados Unidos y de otros gobiernos".

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