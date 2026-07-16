La sobremesa es uno de los rituales más queridos en las reuniones de nuestro país. Es ese espacio donde la prisa se detiene para dar paso a la complicidad, las risas, las pláticas largas entre amigos o familia y, claro, un buen café helado.

Bajo la premisa de que los mejores momentos surgen alrededor de una buena conversación cotidiana —el clásico “chismecito” mexicano—, las tendencias culinarias actuales apuntan a la creación de “postres líquidos”, bebidas que fusionan la cafetería con notas reconfortantes para acompañar las tardes.

Como parte de este fenómeno cultural donde el entretenimiento y la hospitalidad se encuentran, recientemente se anunció el lanzamiento de “El Club de Señoras”. Esta iniciativa, presidida de manera simbólica por la actriz Mariana Treviño, busca justamente celebrar uno de los fenómenos culturales más importantes del año, en donde los amigos y la familia se reúnen para platicar, ponerse al día y disfrutar juntos.

Para acompañar esas tardes de anécdotas, se ha revelado la receta estelar de la temporada: un refrescante café helado con el toque sedoso de la crema de whisky.

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Preparar un café helado con crema de whisky te permite experimentar con la coctelería ligera y consentir a tus invitados con texturas cremosas. Fuente: cortesía Baileys.

Receta paso a paso: ¿Cómo preparar un café helado cremoso?

La clave de este trago radica en el equilibrio de sus capas: la intensidad del grano, la frescura de los lácteos y el dulzor de la emblemática crema de whisky irlandesa. Aquí te compartimos los ingredientes y el método para replicarlo en casa de forma sencilla:

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Ingredientes:

50 ml de Baileys Original

1 shot de café espresso (recién extraído o un concentrado de café intenso frío)

150 ml de leche fría de tu preferencia

Hielo al gusto

Crema batida y chispas de chocolate para decorar al gusto

Preparación:

Enfría el vaso: coloca abundante hielo en un vaso para latte. Mantener la temperatura baja evitará que los sabores se diluyan rápido. La base láctea: vierte los 150 ml de leche fría sobre los hielos (se puede utilizar un espumador de leche para darle una textura suave y aterciopelada). El toque de café: añade el shot de espresso al vaso suavemente para generar un atractivo efecto visual en capas. La cremosidad: incorpora los 50 ml de crema de whisky, que aportará notas sutiles de vainilla y cacao. El acabado: corona la superficie con crema batida al gusto y ralla un poco de chocolate oscuro por encima para una presentación digna de cafetería de autor.

Al dominar el balance de un buen café helado, no sólo ofrecerás un trago refrescante a tus invitados, sino también el pretexto perfecto para conectar, demostrando que la tradición de platicar después de comer sigue completamente viva y adaptándose a las nuevas tendencias de consumo.

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