La oferta gastronómica en la Ciudad de México sigue sumando propuestas que buscan identidad propia. Tal es el caso de Tori, encabezado por el chef Marcelo Hisaki, y que apuesta por una cocina japonesa más libre, fresca y contemporánea.

Ubicado en Polanco, este restaurante se renueva para ofrecer una experiencia donde la arquitectura, el ambiente y la cocina se complementan, llevándote a un viaje por el país nipón. Y es que su propuesta mantiene la técnica y el respeto por el producto, aunque integrando alimentos locales para dar valor al platillo.

Tori, cocina japonesa fiel con un toque contemporáneo

Tori es la nueva expresión del anterior Tori Tori Temístocles, y recientemente ha abierto sus puertas con concepto, espacios y menú renovados. El restaurante se mantiene fiel a la cocina japonesa, pero también se muestra flexible y conectada con el entorno donde se encuentra.

Si ya lo conocías, al visitarlo notarás que el inmueble conserva el carácter de diseño de Michel Rojkind, sólo que ahora integra la visión de Esrawe Studio, cuya arquitectura se ha convertido en uno de los referentes de Polanco.

Con mesas al aire libre y un bar interior con ambiente íntimo, todos sus espacios hacen guiños a la naturaleza, su iluminación es tenue y ofrecen una atmósfera sofisticada que acompaña la experiencia gastronómica.

La misma filosofía del lugar te lo deja claro: aquí se respeta lo local y, al mismo tiempo, se disfrutan preparaciones fieles a las que hay en Japón.

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Tori mantiene el estilo de diseño de Michel Rojkind, pero ahora integra la visión de Esrawe Studio en sus espacios. Foto: Cortesía Tori

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¿Qué ofrece el menú del restaurante Tori?

La carta de Tori reúne preparaciones tradicionales y especialidades de la casa, reinterpretadas con ingredientes de calidad y precisión en su emplazado.

Vamos por tiempos; en las entradas hay edamames al vapor o con ajo, shishitos, brochetas de res marinadas, rib eye con espárragos, almejas gratinadas, queso manchego empanizado y sopa miso. O bien, prueba sus ensaladas, gyozas, arroz gohan y yakimeshi.

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Para ir subiendo de nivel, el restaurante ofrece una selección de Nigiri Omakase (con 7 o 9 piezas), además de combinaciones de sashimi con combinaciones de salmón, hamachi, huachinango, atún, callo de hacha, pulpo, anguila, ikura, wagyu y caviar osetra.

Sashimi de atún con shiso. Foto: Cortesía Tori

También integra diferentes opciones de rollos: Kanikama, Hamachi, Salmón, Atún, Camarón, Toro con cebollín, Crispy Atún, Ribeye y Hamachi marinado. Y en la parte de creaciones especiales encontramos el Spider, Alaska, Ninja, Arcoíris y Dragón.

El menú también incorpora sashimis con mezclas de salsas e ingredientes, así como tazones chirashi con salmón, atún, camarón y anguila.

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Ya en el plato fuerte: udon, ishiyaki servido sobre piedra caliente, pollo o camarón chili chili, curry, donburi, tempura y diferentes versiones de teppanyaki con cortes de res, mariscos, pollo y wagyu.

Aunque si prefieres para compartir, te recomendamos el filete asado para 2 personas o el T-Bone Steak pensado para grupos de hasta 3.

Y no te puedes ir sin probar el sake de la casa o postres como el mizugashi de mango, la copa de tapioca con helado de lychee y los tradicionales mochi-ice de chocolate, vainilla o matcha.

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El Nigiri Omakase de Tori ofrece piezas con salmón, hamachi, huachinango, atún y más. Foto: Cortesía Tori

¿En qué horarios abre el restaurante Tori?

Este restaurante se encuentra en Temístocles 61, Polanco, Ciudad de México. Sus horarios de servicio son los siguientes:

Lunes y martes: de 13:00 a 23:00 horas

Miércoles: de 13:00 a 24:00 horas

Jueves a sábado: de 13:00 a 01:00 horas

Domingo: de 13:00 a 20:00 horas

Puedes reservar en OpenTable o al número 55 5280 8067

En su nueva faceta, Tori busca consolidarse como una opción para quienes desean descubrir una interpretación contemporánea de la cocina japonesa en la capital. ¿Ya sabes con quién ir?

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