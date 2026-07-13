A través de sabor, música, color y tradición, la marca de vodka Smirnoff presentó un recetario especial para esta temporada de verano y futbol, el cual destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes que todos tenemos a la mano.

La tendencia actual en la coctelería busca brindar libertad al consumidor. La clave está en la preparación del mocktail (bebida sin alcohol) con la misma técnica y presentación que un coctel tradicional.

Al dominar estas mezclas base, tienes la versatilidad de ofrecer una bebida consciente, manteniendo el espíritu festivo y el sabor auténtico de los ingredientes de temporada.

A continuación te presentamos unas recetas de cocteles frescos que también puedes preparar sin alcohol y convertirlos en mocktails.

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Recetas de cocteles

JamaicOFF

Ingredientes

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40 ml de vodka (opcional, para la versión con alcohol)

(opcional, para la versión con alcohol) 60 ml de bebida de jamaic

60 ml de refresco de limón

Hielo picado.

Preparación

En un vaso alto con hielo, vierte la bebida de jamaica y el vodka si deseas esta variante. Mezcla ligeramente con una cuchara, rellena con el refresco y decora con una rodaja de limón.

HorchatOFF

Ingredientes

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40 ml de vodka (opcional)

(opcional) 30 ml de concentrado de horchata de arroz tradicional

90 ml de agua natural

1 pizca de canela en polvo y hielo

Preparación

Coloca hielo en un vaso corto. Añade la horchata, el agua natural y el vodka si buscas la versión clásica. Remueve suavemente hasta integrar los elementos y espolvorea un toque de canela en la superficie para potenciar los aromas especiados.

LimonOFF

Ingredientes

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40 ml de vodka (opcional)

(opcional) 30 ml de bebida isotónica de lima o jugo de limón

120 ml de refresco de limón y hielo.

Preparación

En la base del vaso, incorpora la bebida de lima o el jugo de limón y el vodka si así lo prefieres. Agrega el hielo y rellena el vaso con el refresco de limón. Revuelve para lograr un acabado perfectamente equilibrado. Decora con rodaja de limón.

El nuevo recetario inspirado en México destaca por su versatilidad, permitiendo disfrutar de la coctelería en versiones con o sin alcohol. Fuente: Freepik.

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