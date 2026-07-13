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A través de sabor, música, color y tradición, la marca de vodka Smirnoff presentó un recetario especial para esta temporada de verano y futbol, el cual destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes que todos tenemos a la mano.
La tendencia actual en la coctelería busca brindar libertad al consumidor. La clave está en la preparación del mocktail (bebida sin alcohol) con la misma técnica y presentación que un coctel tradicional.
Al dominar estas mezclas base, tienes la versatilidad de ofrecer una bebida consciente, manteniendo el espíritu festivo y el sabor auténtico de los ingredientes de temporada.
A continuación te presentamos unas recetas de cocteles frescos que también puedes preparar sin alcohol y convertirlos en mocktails.
Leer también: ¿Qué herramientas necesitas para hacer cocteles en casa?
Recetas de cocteles
JamaicOFF
Ingredientes
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- 40 ml de vodka (opcional, para la versión con alcohol)
- 60 ml de bebida de jamaic
- 60 ml de refresco de limón
- Hielo picado.
Preparación
En un vaso alto con hielo, vierte la bebida de jamaica y el vodka si deseas esta variante. Mezcla ligeramente con una cuchara, rellena con el refresco y decora con una rodaja de limón.
HorchatOFF
Ingredientes
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- 40 ml de vodka (opcional)
- 30 ml de concentrado de horchata de arroz tradicional
- 90 ml de agua natural
- 1 pizca de canela en polvo y hielo
Preparación
Coloca hielo en un vaso corto. Añade la horchata, el agua natural y el vodka si buscas la versión clásica. Remueve suavemente hasta integrar los elementos y espolvorea un toque de canela en la superficie para potenciar los aromas especiados.
LimonOFF
Ingredientes
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- 40 ml de vodka (opcional)
- 30 ml de bebida isotónica de lima o jugo de limón
- 120 ml de refresco de limón y hielo.
Preparación
En la base del vaso, incorpora la bebida de lima o el jugo de limón y el vodka si así lo prefieres. Agrega el hielo y rellena el vaso con el refresco de limón. Revuelve para lograr un acabado perfectamente equilibrado. Decora con rodaja de limón.
Leer también: Tres drinks frescos con vodka
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