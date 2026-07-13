Pachuca. - Hidalgo recuperó para el patrimonio estatal 386 inmuebles, con un valor estimado de mil 200 millones de pesos, y mantiene 27 procedimientos jurídicos que podrían derivar en la recuperación de 54 predios adicionales, informó el oficial mayor del Gobierno del Estado, Orlando Ángeles.

El funcionario señaló que, durante la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, se implementaron diversas acciones que permitieron reincorporar al patrimonio estatal estos 386 inmuebles, los cuales permanecían sin un aprovechamiento adecuado.

Explicó que la recuperación de estos espacios hizo posible habilitar nuevas instalaciones para dependencias estatales, entre ellas las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa, la Casa del Adolescente y el Centro de Transición, con lo que se optimizaron los recursos públicos y el uso de la infraestructura gubernamental.

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Asimismo, indicó que los 27 procedimientos que aún se encuentran en proceso podrían permitir la recuperación de 54 predios ubicados en distintas regiones del estado. Agregó que el patrimonio inmobiliario de Hidalgo pasó de 51 mil millones de pesos, registrados entre 2011 y 2016, a 55 mil millones al concluir la administración anterior.

Precisó que, durante la actual administración, el valor del patrimonio estatal asciende a 71 mil millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 20 por ciento. Además, destacó que se han ejecutado más de cuatro mil acciones de mantenimiento en inmuebles públicos.

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Orlando Ángeles afirmó que, en administraciones pasadas, muchos edificios permanecieron sin mantenimiento, situación que ocasionó un deterioro considerable en su infraestructura. Entre los inmuebles atendidos de manera prioritaria destacó el Palacio de Gobierno, donde se realizaron trabajos de rehabilitación en la fachada, oficinas, instalaciones y sistema eléctrico.

Finalmente, informó que el Parque Cultural Hidalguense fue rehabilitado, lo que permitió recibir a 800 mil visitantes y albergar 500 actividades. Además, señaló que se destinaron 500 millones de pesos para la modernización de la Ciudad Deportiva y la Villa Deportiva.

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