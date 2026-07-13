Yahir volverá al formato que lo vio nacer, los reality shows; y es que, el cantante fue confirmado como el séptimo habitante de la nueva temporada de "La casa de los famosos México".

Esta noche, y como ha sucedido en los últimos días, la producción realizó una transmisión especial para anunciar al nuevo integrante del elenco, y para sorpresa de muchos el nombre del cantante salió a la luz.

Durante su presentación, el intérprete de "Alucinado" afirmó sentirse contento y muy nervioso por este nuevo reto en su carrera; sin embargo, el sentirse observado las 24 horas no es algo nuevo, pues recordemos que ya participó en "La Academia".

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El sonorense explicó que la razón principal para entrar al programa es reconectar con su público, pues hace más de dos décadas que se dio a conocer y cree que es momento de una nueva etapa en su carrera.

"(Busco) Una reconexión, (La Academia) paso hace 24 años.. entonces reconectar y que la gente conozca un poco más de mí", dijo.

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Más allá de la competencia, el cantante confesó que lo más difícil del encierro será mantenerse alejado de su familia, especialmente de su hijo menor, Ian.

“Ian tiene 10 años. Estamos bien apegados, nos la llevamos pesado. Me encanta llevarlo a sus actividades, me gusta hacer actividades con él también”, agregó.

Yahir se suma a la lista de habitantes confirmados de “La Casa de los Famosos México”, que empezará este próximo domingo 26 de julio. El cantante buscará conquistar tanto a sus compañeros como al público con su personalidad.

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