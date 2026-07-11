Espectáculos | 11-07-26 | 03:23 |

El experto en moda y stylist, Aldo Rendón, confesó que hay algo que no podría enfrentar en La casa de los famosos y que le da mucho miedo.

“Que todos los que entren sean aburridos, ¡qué flojera! La gente aburrida mejor que la piense y se salga; pero también las personas que de todo se ofenden”.

El estilista de estrellas como Galilea Montijo, Belinda, Paulina Rubio y Thalía explicó que cuando recibió la invitación para formar parte de LCDLF, pensó que era una buena manera de tener mayor exposición y tal vez, al final de la competencia, poder capitalizar de alguna forma lo que resulte de su participación.

Lee también

“Espero caerle a la gente muy bien, y a los que les caigo mal darles una sorpresa y que digan, ‘mira este fulano sí es buena onda’”.

Está consciente de que, al estar en este reality, que inicia el 26 de julio en Las Estrellas y ViX, podría terminar funado, pero asegura no tener miedo. Lo único que hará es fluir para conocer a la gente y ver con quién conecta mejor. Eso sí, aclara que no revelará secretos de las famosas con las que ha trabajado.

[Publicidad]

“Yo soy muy leal con mis amigos, por eso los secretos de los demás no se me salen, pero sí anécdotas, además qué podría revelar cómo son sus casas o sus maridos”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]