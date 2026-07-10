El balance por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas superó los 4 mil muertos y el número de heridos se mantuvo en casi 17 mil, según un parte oficial del gobierno difundido el viernes.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio golpearon en especial La Guaira, estado vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

El doble sismo deja al menos 4 mil 118 muertos y 16 mil 740 heridos, detalla el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram. La cifra saltó a al menos 3 mil 889 muertos reportados el jueves.

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En La Guaira, considerada la zona cero del desastre, damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

El gobierno contabiliza 17 mil 907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total, según datos oficiales.

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La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

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Naciones Unidas estima que hasta unas 50 mil 000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

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