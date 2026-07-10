Después de diferentes diálogos con autoridades de Estados Unidos, México logró regularizar el acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar mexicanos al mercado estadounidense.

En un comunicado, la oficina de presidencia informó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) estimó que necesitará importar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027.

Esto representa una cantidad 512% mayor a la estimación del ciclo 2025-2026, de acuerdo con el último informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”, publicado por este Departamento el 10 de julio de 2026.

Lee también SRE comparte comunicaciones con EU sobre peticiones de Rocha e Inzunza; México no permitirá ninguna injerencia externa, resalta

"Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada", destacó el ejecutivo federal.

Resaltó el diálogo con Estados Unidos que condujo a "este positivo resultado", el cual se inició en noviembre del año pasado, durante la visita que hizo la secretaria de agricultura estadounidense, Brooke Rollins, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

[Publicidad]

"Este resultado confirma que por la vía del diálogo es posible construir acuerdos importantes en beneficio de las y los productores agrícolas y de las y los consumidores de alimentos de México y de Estados Unidos", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft