A pocos días de concluir el ciclo escolar 2025-2026, los padres de familia empiezan a preguntarse como descargar la boleta de calificaciones de los estudiantes, donde se entregarán los resultados de los periodos de evaluaciones.

El plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), divide el ciclo en tres periodos de evaluación, estos periodos están divididos en trimestres y las calificaciones se registran y comunican a los padres a través de las boletas.

De acuerdo con el calendario de la SEP, la entrega de resultados finales será el día martes 14 de julio, un día antes del fin de clases. Las boletas podrán consultarse de manera presencial en las sesiones informativas en aulas de clase o en línea, a través de la plataforma de la SIGED.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que la primera entrega de resultados de evaluación se realizará la última semana de noviembre. Foto: Generada con IA

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP?

Para consultar y descargar las boletas de calificaciones, las madres, padres y tutores de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán ingresar al portal digital del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

El proceso es gratuito y digital, además estará disponible las 24 horas del día, facilitando su consulta. Una vez dentro del portal, deberás acceder al apartado de "Consulta del alumnado", donde se gestiona la información de los alumnos.

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Posteriormente, debes capturar la CURP del estudiante, realizar la búsqueda correspondiente en la página, seleccionar el ciclo escolar a consultar y descargar el documento en formato PDF, el cual podrás imprimir después.

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Foto: Foto de archivo/EL UNIVERSAL

En caso de la capital mexicana, los padres de familia podrán consultar las calificaciones también en la plataforma local de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México (AEFCM). Para ello debes proporcionar la CURP del estudiante y la CCT de la escuela.

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¿Qué debe contener la boleta digital de calificaciones?

De acuerdo con la SEP, los documentos de evaluación deberán incluir los datos personales del estudiante, como nombre completo, la CURP, el grupo y el grado escolar, así como los datos del plantel escolar en el que está inscrito.

La boleta también debe contener algunos elementos de seguridad que garanticen su validez y autenticidad, como un código QR, un sello digital de la SEP y una firma electrónica de la autoridad educativa, además de un folio único.

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