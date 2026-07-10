Todo comenzó la noche de ayer en Santa Ana, California. La Banda La Prestigiosa comenzó a platicar entre sí para hacer su propia versión del tema de Erling Haaland, el letal delantero noruego que ha causado sensación en el Mundial por su fuerza, peinado y forma de caminar, poque les gustaba.

“La ensayamos y, en media hora, ya teníamos listo el video, fue muy rápido”, comparte Abel Ayala, clarinestista del grupo originario de Michoacán, a EL UNIVERSAL.

En pocas horas, el video disponible en su cuenta oficial de Instagram se convirtió en viral. Y de pronto la sorpresa fue mayúscula porque el propio Haaland, concentrado para su partido este sábado contra Inglaterra en la fase de cuartos de final, comentó en la publicación.

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“Les escucho”, redactó en español el jugador, acompañando el texto con un emoji de la bandera mexicana y otro de unos tacos.

Foto: Instagram oficial.

La respuesta de Haaland ya contabiliza más de 300 mil corazones, en tanto que el video de 1.12 minutos de duración ha sido reposteado cerca de 50 mil veces. El mismo jugador, con más de 60 millones de seguidores en Instagram, ha dicho que es él mismo quien maneja sus propias redes sociales.

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“Todos nos sorprendimos, nos alivianó y levantó el ánimo. Nos empezaron a escribir de diferentes lugares, ha sido un empujón. Ahora que gane Noruega”, dice Ayala de buen humor.

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El tema de Haaland, informa el músico, será puesto en la plataforma de Spotify, donde la banda ya tiene una veintena de temas.

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La Banda la Prestigiosa se formó hace 11 años en Michoacán, de donde son la mayoría de sus 18 integrantes. Han ofrecido conciertos tanto en Eu como en México. Esta noche, tan sólo en media hora, sus seguidores subieron de 14 mil a 14 mil 600m seguidores.

El tema original de Haaland está basada en una canción original rusa. Primero fue adaptada para contar su historia en Alemania, donde jugó, y ahora la más conocida en la versión en inglés, ya que actualmente milita en el Manchester City, en cuya letra se dice que su papá también era azul (color del uniforme) y que está para ganar la Champions league, máximo torneo europeo de equipos de primera división.

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